أحمد بيكهام: طموحنا الفوز بالأولمبياد ووجود حجازي إضافة









عبر أحمد رمضان بيكهام لاعب وادي دجلة والمنتخب الأوليمبي عن سعادته بالفوز على المنتخب البرازيلي ودياً في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة.





وقال بيكهام في تصريحاته ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc مصر ، أن لاعبي المنتخب الاوليمبي لديهم طموح كبير جدا قد يصل إلى الفوز بالميدالية الذهبية في اوليمبياد طوكيو المقبلة.



