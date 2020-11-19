ميدو: انتصار الأولمبي على البرازيل يبشر بمستقبل مشرق لمنتخب مصر









أشاد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، بآداء المنتخب المصري الأولمبي، أمام البرازيل، التي جرت بشكل ودي أول أمس الثلاثاء، وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف.





وقال ميدو في تصريحات له عبر برنامجه اوضة اللبس، "عندما شاهدت أداء المنتخب الأوليمبي مع البرازيل، رأيت مستقبل مُشرِق لمنتخب مصر، ولا أستبعد فرصة تتويج هذا المنتخب بيمدالية في الأولمبياد".





وواصل، "لابد أن يخوض المنتخب الأولمبي مباريات ودية أمام منتخبات صف أول في المباريات الودية، لإن تلك المنتخبات هي التي سنواجهها في الأولمبياد".





وتابع، "أعجبتني الثقة الكبيرة التي رأيتها في أداء اللاعبين، وفكرة لعب المنتخب أمام منتخبات كبيرة".





وأشار إلى أن شوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي، كان لديه مشكلة في بدايته بالتدريب بابتعاده عن اللاعبين، موضحًا أنه قام بتطوير الكثير من شخصيته في الفترة الأخيرة، وأن التغيير الحقيقي به ليس على الجانب الفني، ولكن لوجود علاقة قوية بينه وبين اللاعبين.





واستكمل، "إسبانيا تتبنى مشروع رائع في كرة القدم، والأهداف التي وضعت بعيدة تمامًا عن النتائج، وعلى رأسها الهبوط بأعمار اللاعبين من أجل بناء جيل جديد للمستقبل".





وفي سياق آخر، أكد أنه تنبأ بأن عمر مرموش المحترف في صفوف فريق فولفسبورج الألماني، سيكون لاعب كبير منذ أن رآه في وادي دجلة للمرة الأولى، مشيرًا إلى أنه نموذج مُشرِّف للكرة المصرية، ويستحق الانضمام للمنتخب الأوليمبي.



