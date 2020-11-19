شهيرة تجهش بالبكاء عند نزول جثمان محمود ياسين للقبر

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 03:52 ص
بوابة الفجر
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اجهشت  الفنانة شهيرة بالبكاء عندما تذكرت لحظات نزول جثمان زوجها الفنان محمود ياسين للقبر . 



وأضافت شهيرة خلال لقاءها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على قناة الحياة ، انهم  الجثمان وصل الي المثىقتبر محمولا علي الاكتاف ، ثم نزل الي القبر ولم اكن وصلت ، وفور وصولي بكيت وصرخت لانني كنت اتمني ان تريدالجثمانزقبل دفنه " وانهارت بالبكاء " .



واشارت الي انها في لحظاته الاخير ة كنت اتحدث معاه و لقنته الشهادة و قولتله ماتخفش يا محمود هما هيسالوك ٣ أسئلة من ربنا ، و ما دينك ، و ما النبى الذى بعث فيك ، ما تخفش يا محمود انت جاهز انت كثيرا ما قمت يمدح النبي " ص"  ، وكنت اتكلم معاه في عربية دفن الموتي كما لو كان لسه عايش

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