شهيرة تجهش بالبكاء عند نزول جثمان محمود ياسين للقبر









اجهشت الفنانة شهيرة بالبكاء عندما تذكرت لحظات نزول جثمان زوجها الفنان محمود ياسين للقبر .













وأضافت شهيرة خلال لقاءها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على قناة الحياة ، انهم الجثمان وصل الي المثىقتبر محمولا علي الاكتاف ، ثم نزل الي القبر ولم اكن وصلت ، وفور وصولي بكيت وصرخت لانني كنت اتمني ان تريدالجثمانزقبل دفنه " وانهارت بالبكاء " .











