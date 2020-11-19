الشناوي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد مخالطة النني

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 03:36 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements


أكد محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي أنه سليم تمام ولا يعاني من أي أعراض بكورونا ، مشيرا إلى أن المسحة الطبية التي أجراها مع بعثة المنتخب صباح اليوم فور الوصول إلى القاهرة أكدت سلامته.

يأتي هذا في الوقت الذي خالط فيه محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي في معسكر المنتخب و قد تم إعلان إصابة النني بفيروس كورونا.

وأضاف الشناوي في تصريحاته ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc مصر أن البعثة بالكامل أنتظرت في فندق الاقامة صباح اليوم عدة ساعات قبل المغادرة للإطمئنان على نتيجة المسحة الأخيرة

أخبار تهمك

ليس أوناجم.. الزمالك يستقر على الأجنبي الراحل

منذ حوالي 5 ساعات

طبيب يحسم الجدل حول احتمالية إصابة الشخص بكورونا مرتين

منذ أقل من نصف ساعة

بيان عاجل من الخارجية يدعو فرنسا لعدم التدخل بالشأن المصري

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي ينافس الزمالك على ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل| قفزة في إصابات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

بعد رفض الأهلي ضم فاروق.. بيراميدز يغري الأحمر بصفقة تبادلية جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل .. انخفاض جديد لسعر الدولار بالبنوك المصرية

منذ حوالي 13 ساعة

أمطار رعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس

منذ ساعتين و 27 دقيقة

الوداد البيضاوي يكشف حقيقة اقتراب نجمه من الانتقال للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع نجم ميلان وليفربول السابق

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يستقر على عودة نجم المنتخب الأولمبي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة الـ40 مليون.. فشل مفاوضات سيراميكا كليوباترا مع نجم الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:58 م

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

04:36 م

عاجل| قفزة في إصابات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

12:01 ص

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

09:31 م

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

05:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»