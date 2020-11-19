الشناوي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد مخالطة النني









أكد محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي أنه سليم تمام ولا يعاني من أي أعراض بكورونا ، مشيرا إلى أن المسحة الطبية التي أجراها مع بعثة المنتخب صباح اليوم فور الوصول إلى القاهرة أكدت سلامته.





يأتي هذا في الوقت الذي خالط فيه محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي في معسكر المنتخب و قد تم إعلان إصابة النني بفيروس كورونا.



