محمد الشناوي يتحدث عن خطورة نجم الزمالك









أكد محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني ، ان حلم أي لاعب في النادي الأهلي هو الفوز بلقب بطولة دوري ابطال أفريقيا هذا الموسم.





و أوضح الشناوي في تصريحاته ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc مصر ، أنه يتمنى خروج المباراة بالشكل الذي يليق بإسم وسمعة الفريقين ، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين أخوات وأصدقاء خارج الملعب.





وبسؤاله عن خطورة مصطفى محمد رد الشناوي قائلا "سيبها لله" ، في إشارة واضحة منه على جاهزيته لخوض المواجهة المرتقبة والتركيز مع جميع اللاعبين.



