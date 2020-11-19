محمد الشناوي يتحدث عن خطورة نجم الزمالك

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 03:14 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements


أكد محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني ، ان حلم أي لاعب في النادي الأهلي هو الفوز بلقب بطولة دوري ابطال أفريقيا هذا الموسم.

و أوضح الشناوي في تصريحاته ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc مصر ، أنه يتمنى خروج المباراة بالشكل الذي يليق بإسم وسمعة الفريقين ، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين أخوات وأصدقاء خارج الملعب.

وبسؤاله عن خطورة مصطفى محمد رد الشناوي قائلا "سيبها لله" ، في إشارة واضحة منه على جاهزيته لخوض المواجهة المرتقبة والتركيز مع جميع اللاعبين.

وقال الشناوي أنه يعمل حساب جميع لاعبي الزمالك في هذه المواجهة الصعبة ، لاسيما وأن الزمالك لديه حلول كثيرة.

أخبار تهمك

صفقة الـ40 مليون.. فشل مفاوضات سيراميكا كليوباترا مع نجم الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل .. انخفاض جديد لسعر الدولار بالبنوك المصرية

منذ حوالي 13 ساعة

الوداد البيضاوي يكشف حقيقة اقتراب نجمه من الانتقال للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| قفزة في إصابات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

ليس أوناجم.. الزمالك يستقر على الأجنبي الراحل

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي ينافس الزمالك على ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يستقر على عودة نجم المنتخب الأولمبي

منذ حوالي 3 ساعات

بعد رفض الأهلي ضم فاروق.. بيراميدز يغري الأحمر بصفقة تبادلية جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

أمطار رعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس

منذ ساعتين و 27 دقيقة

طبيب يحسم الجدل حول احتمالية إصابة الشخص بكورونا مرتين

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

بيان عاجل من الخارجية يدعو فرنسا لعدم التدخل بالشأن المصري

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع نجم ميلان وليفربول السابق

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:58 م

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

04:36 م

عاجل| قفزة في إصابات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

12:01 ص

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

09:31 م

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

05:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»