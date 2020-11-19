شهيرة مع عمرو الليثى " ترند رقم واحد على تويتر فى مصر والوطن العربى

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 02:54 ص
بوابة الفجر
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فى الإنطلاقة الجديدة لبرنامج واحد من الناس عبر شاشة قناة الحياة ، حققت حلقة شهيرة أمس ببرنامج واحد من الناس على الحياة المركز الاول" ترند #1 " على تويتر فى مصر و الوطن العربى.


كما حصدت الحلقة نسب مشاهدة  عبر موقع الفيديوهات العالى "يوتيوب" ومن اكثر ما تم البحث عنه عبر جوجل ، وسط تفاعل كبير من المتابعين ، كما حققت الحلقة مشاهدات عالية جدًا عبر شاشة الحياة.



وكانت شهيرة  قد حلت ضيفة على واحد من الناس، أمس الثلاثاء ، في ظهور خاص له مع عمرو الليثى كشف خلالها العديد من الأسرار التي أذيعت لأول مرة.



كما سيذاع الجزء الثانى اليوم الاربعاء فى العاشرة مساءً على الحياة

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