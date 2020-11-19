شهيرة: رامى إمام كان يتمنى مشاركة محمود ياسين مع عادل امام فى عمل فنى 2014

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 02:40 ص
بوابة الفجر
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كشفت الفنانة شهيرة، سر رفض نجلها السيناريست عمرو محمود ياسين، مشاركة والده للفنان عادل إمام، إحدى أعماله الفنية في 2014.




وقالت خلال لقائها في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية "الحياة": "عمرو رفض بسبب تقدم والده في السن وقال لي إن والده كبر في السن، ويحتاج لشخص معه في كل مشهد".



وأضافت: "رامي إمام كان مصر على تواجد محمود في العمل، وكان يقول لي كنت أتمنى أن يكون في السي في بتاعي إنني أخرجت لمحمود ياسين".



وعلى جانب اخر اشارت الى اننى أخفيت عن محمود ياسين خبر وفاة فاروق الفيشاوى لانه صديق ويحبه كثيراً .



كما اشارت الى انها انها ارتبطت في سن مبكرة وكانت تفكر في مسيرتها ومشوارها الفني فقط.


وتابعت شهيرة ان النجم الراحل احمد زكي من اقرب الاصدقاء لي ، وتكلمت معاه في ان محمود ياسين يريد الارتباط بي فقال انه شخص محترم وان كان يريد الزواج وافقي وغير ذلك لا.


و اضافت الى ان احمد زكى ذهب من ورايا المسرح لمحمود ياسين و قاله شهيرة دى بنت بلدى من الزقازيق و هي السبب في انى ادخل معهد التمثيل و لو انت بتحبها بجد أتقدم لها .

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