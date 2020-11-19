تعليق مفاجئ من شوقي غريب بشأن ضم عمر مرموش

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 02:25 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أكد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن الجهاز الفني يتابع المحترف عمر مرموش لاعب فولفسبورج الألماني. 

وقال شوقي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "عمر مرموش يجب أن يكون لديه الطموح بأنه لاعب دولي محترف في ألمانيا ويتواجد مع لاعبين تلعب بالدوري المصري".

وأكمل: "عليه أن يطور من مستواه ليكون أعلى بمراحل من أقرانه الذين ينافسوه في المنتخب لكي نعطيه الفرصة الكاملة للمشاركة معنا".

وتابع: "مرموش شارك معنا من قبل بداية بطولة إفريقيا، وحقه المشروع أن ينضم لنا لكن يجب أن يثبت ذلك من خلال مستواه، خاصة أننا سنتحمل تكاليف السفر والإقامة في حالة استدعاءه".

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