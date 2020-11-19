تشيلسي يقترب من حسم صفقة موهبة بروسيا دورتموند









تحدثت تقارير صحفية بريطانية، عن صفقة جديدة يسعى مسؤولي تشيلسي الإنجليزي لحسمها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





تشيلسي يستهدف موهوبة بروسيا دورتموند في الميركاتو الشتوي





ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن تشيلسي يرغب في الحصول على خدمات نجم بوروسيا دورتموند، جود بيلينجهام، في الميركاتو الشتوي المقبل.





وتابعت الصحيفة أن إدارة تشيلسي ستقدم عرضا إلى بروسيا دورتموند الألماني في الفترة المقبلة للحصول على خدمات جود بيلينجهام.



