تشيلسي يقترب من حسم صفقة موهبة بروسيا دورتموند

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 02:00 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدثت تقارير صحفية بريطانية، عن صفقة جديدة يسعى مسؤولي تشيلسي الإنجليزي لحسمها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

تشيلسي يستهدف موهوبة بروسيا دورتموند في الميركاتو الشتوي 

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن تشيلسي يرغب في الحصول على خدمات نجم بوروسيا دورتموند، جود بيلينجهام، في الميركاتو الشتوي المقبل.

وتابعت الصحيفة أن إدارة تشيلسي ستقدم عرضا إلى بروسيا دورتموند الألماني في الفترة المقبلة للحصول على خدمات جود بيلينجهام.

ويعد بيلينجهام من المواهب الناشئة المتألقة في أوروبا حاليا، حيث خاض الأسبوع الماضي أول مباراة دولية له مع المنتخب الإنجليزي أمام أيرلندا والتي انتهت بفوز منتخب الأسود الثلاثة (3-0).

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