باتشيكو يرحل عن الزمالك فى حال خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا









يستعد قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك لمواجهة قوية فى نهائى دوري أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري.





وكشف الإعلامي إسلام صادق أن مسؤولو الزمالك يدرسون اقالة البرتغالي جايمي باتشيكو من تدريب الفريق حال خسارة لقب افريقيا.





وقال صادق فى برنامجه "البريمو" المذاع على قناة "ten": "هناك اتجاه داخل مجلس الزمالك يرغب فى رحيل المدرب البرتغالي حال فشله فى الحصول على اللقب الغائب عن خزينة القلعة البيضاء منذ 18 عاما".



