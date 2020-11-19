بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس اليوم

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 19 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.



طقس الخميس نهارًا



- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.



- طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.



- طقس لطيف على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



طقس الخميس ليلًا



- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.



- طقس بارد على السواحل الشمالية.



- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.



- طقس بارد على شمال وجنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية:



- شبورة مائية صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة مساءً على بعض المناطق من الوجه البحري



- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- مطروح- رشيد- دمياط- بورسعيد- العريش).

- أمطار خفيفة إلى متوسطة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر.

الوصف الفني لخرائط الطقس:

- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب وشرق البلاد بامتداد منخفض السودان.





