ريال مدريد يستقر على بديل راموس

استقر نادي ريال مدريد على بديل مدافعه الإسباني سيرجيو راموس، مع احتمالية رحيله عن صفوف الملكي نهاية الموسم الحالي، مع انتهاء عقده.





وقبل أيام، ذكرت تقارير صحفية أن راموس توصل لإتفاق مبدئي مع ريال مدريد على تجديد عقد لمدة عامين.





ووضع ريال مدريد، مدافع بايرن ميونيخ دافيد ألابا، ضمن خطته البديلة لتعويض راموس في حال رحيله، حسب ما أكدت تقارير صحفية إسبانية.



