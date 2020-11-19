شوقي غريب يتحدث عن نهائي إفريقيا بين الاهلي والزمالك









أكد شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أن نهائي الأهلي والزمالك بنهائي إفريقيا مواجهة تاريخية.





وقال شوقي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "مواجهة تاريخية وحدث لا يمكن تكراره، من الممكن الاستفادة من هذا الحدث في أشياء كثيرة".



