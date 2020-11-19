شوقي غريب يتحدث عن نهائي إفريقيا بين الاهلي والزمالك

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 01:35 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أكد شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أن نهائي الأهلي والزمالك بنهائي إفريقيا مواجهة تاريخية. 

وقال شوقي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "مواجهة تاريخية وحدث لا يمكن تكراره، من الممكن الاستفادة من هذا الحدث في أشياء كثيرة".

وتابع: "أطلب من اللاعبين الهدوء وكذلك الجماهير لعلها تكون فرصة لهم عندما تنتهي أزمة كورونا أن يعودوا مرة أخرى لحضور لمباريات".

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