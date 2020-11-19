وزير النقل: 1000 جنيه في اليوم لسكان عقار 5 و6 بالزمالك نظير الإخلاء

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 07:18 ص
كامل الوزير
كامل الوزير
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن التقرير الهندسي أكد على وجود ميل وشروخ في بواقع 16 سم العقارين 5 و7 في شارع إسماعيل محمد بالزمالك، وهذا يعرض السكان للخطر، وعلى الجميع اخلاء العقارين حال تحرك الماكينة المخصصة لحفر خط المترو.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أنه عرض على سكان العقارين الإخلاء قبل 1 ديسمبر المقبل في أطار الاستعداد لتحرك، لضمان سلامة المنشآت أثناء مرور ماكينة الحفر التي تستغرق شهرا.

ولفت إلى أن الدولة ستعوض السكان بقيمة إيجار شهر حوالي 1000 جنيه في اليوم، نظير الإخلاء هذه المدة وسيتم صرف مبلغ مالي لشهر كامل وفى حالة مد المهلة يتم صرف أموال أخرى لهم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير النقل كامل الوزير بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

بعد رفض الأهلي ضم فاروق.. بيراميدز يغري الأحمر بصفقة تبادلية جديدة

منذ حوالي 10 ساعة

ليس أوناجم.. الزمالك يستقر على الأجنبي الراحل

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

بيان عاجل من الخارجية يدعو فرنسا لعدم التدخل بالشأن المصري

منذ حوالي 12 ساعة

الصدمات تتوالى.. ضربة موجعة في صفوف ليفربول

منذ ساعة و 22 دقيقة

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع نجم ميلان وليفربول السابق

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل .. انخفاض جديد لسعر الدولار بالبنوك المصرية

منذ حوالي 18 ساعة

"قطار المصري أفندي يغادر القاهرة والناس".. محمد علي خير يُعلن رحيله عن القناة

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستقر على عودة نجم المنتخب الأولمبي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أستراليا تعترف بالتورط في قتل 39 أفغانيا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي ينافس الزمالك على ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

وزير النقل: 1000 جنيه في اليوم لسكان عقار 5 و6 بالزمالك نظير الإخلاء

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل| قفزة في إصابات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

أبرز 10 تصريحات لوزير النقل خلال لقائه مع أحمد موسى (فيديو)

شاهد.. كامل الوزير يقدم مقترحا لـ قاطني عمارة الشربتلي المائلة

رسالة من وزير النقل لسكان عقار الشربتلي بالزمالك (فيديو)

وزير النقل: بدء تنفيذ الإجراءات الفنية للتربة أسفل المباني المتضررة بمترو الزمالك

وزير النقل يوجه رسالة عاجلة لسكان عمارة الزمالك المائلة (فيديو)

وزير النقل: لن نترك سكان عمارة الشربتلي (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:58 م

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

04:36 م

عاجل| قفزة في إصابات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

12:01 ص

الصدمات تتوالى.. ضربة موجعة في صفوف ليفربول

07:03 ص

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

09:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»