وزير النقل: 1000 جنيه في اليوم لسكان عقار 5 و6 بالزمالك نظير الإخلاء

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن التقرير الهندسي أكد على وجود ميل وشروخ في بواقع 16 سم العقارين 5 و7 في شارع إسماعيل محمد بالزمالك، وهذا يعرض السكان للخطر، وعلى الجميع اخلاء العقارين حال تحرك الماكينة المخصصة لحفر خط المترو.





وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أنه عرض على سكان العقارين الإخلاء قبل 1 ديسمبر المقبل في أطار الاستعداد لتحرك، لضمان سلامة المنشآت أثناء مرور ماكينة الحفر التي تستغرق شهرا.



