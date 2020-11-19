الإسكان تزف بشرى سارة للمقبلين على الزواج (فيديو)
الخميس 19/نوفمبر/2020 - 02:34 ص
أمنية فوزي
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كشف عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، عن مجهودات الدولة في قطاع الإسكان خلال السنوات الماضية.
وأوضح "خطاب"، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن وزارة الإسكان وفرت 500 ألف وحدة سكنية خلال الأعوام الماضية، موضحًا أن العدد المستهدف هو 750 أف وحدة، فضلًا عن مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تستهدف توفير سكن لكل المواطنين.
ولفت إلى أن هناك مليون حالة زواج سنويًا بحسب الإحصائيات الأخيرة، وذلك يتطلب مجهودًا كبيرًا لا يقوى عليه إلا الدولة، في توفير وحدات سكنية لكل فئات المجتمع، متابعًا: "أي حد في مقتبل العمر عايز يكون أسرة، عاوز يتجوز، هيلاقي وحدة سكنية تناسب دخله، أي أسرة هتلاقي وحدة سكنية تناسب عدد أفرادها ودخلها".
في سياق منفصل، قال المهندس عمرو عبد الهادي، رئيس المكتب الفني بالجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان، إن مشروع سد تنزانيا الهدف منه توليد الطاقة والحفاظ على البيئة، مؤكدا أن مصر تنتهي من أعمال حفر لإنشاء أكبر سد في تنزانيا.
وأضاف المهندس عمرو عبد الهادي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، أن المشروع كان في مناقصة عالمية بدعم من القيادة السياسية، لافتًا إلى أن التحالف المصري فاز بتنفيذ المشروع.
وأوضح أنه تم توقيع عقد المشروع في ديسمبر 2018، ثم أخذنا 6 شهور لتجهيز المشروع، وهذا يعد سابقة أولى لإنهاء مشروع بحجم سد تنزانيا، والانتهاء منه سيحتاج 3 سنوات لاستكماله.
وأشار إلى أن هناك 3 آلاف مصري من عمال ومهندسين وفنيين يشاركون في بناء سد تنزانيا، بالإضافة إلى عمال من دولة تنزانيا، منوها بأن القيادة السياسية في تنزانيا تثق تماما في قدرة الشركات المصرية.
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