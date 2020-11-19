الإسكان تزف بشرى سارة للمقبلين على الزواج (فيديو)

كشف عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، عن مجهودات الدولة في قطاع الإسكان خلال السنوات الماضية.





وأوضح "خطاب"، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن وزارة الإسكان وفرت 500 ألف وحدة سكنية خلال الأعوام الماضية، موضحًا أن العدد المستهدف هو 750 أف وحدة، فضلًا عن مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تستهدف توفير سكن لكل المواطنين.





ولفت إلى أن هناك مليون حالة زواج سنويًا بحسب الإحصائيات الأخيرة، وذلك يتطلب مجهودًا كبيرًا لا يقوى عليه إلا الدولة، في توفير وحدات سكنية لكل فئات المجتمع، متابعًا: "أي حد في مقتبل العمر عايز يكون أسرة، عاوز يتجوز، هيلاقي وحدة سكنية تناسب دخله، أي أسرة هتلاقي وحدة سكنية تناسب عدد أفرادها ودخلها".





في سياق منفصل، قال المهندس عمرو عبد الهادي، رئيس المكتب الفني بالجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان، إن مشروع سد تنزانيا الهدف منه توليد الطاقة والحفاظ على البيئة، مؤكدا أن مصر تنتهي من أعمال حفر لإنشاء أكبر سد في تنزانيا.





وأضاف المهندس عمرو عبد الهادي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، أن المشروع كان في مناقصة عالمية بدعم من القيادة السياسية، لافتًا إلى أن التحالف المصري فاز بتنفيذ المشروع.





وأوضح أنه تم توقيع عقد المشروع في ديسمبر 2018، ثم أخذنا 6 شهور لتجهيز المشروع، وهذا يعد سابقة أولى لإنهاء مشروع بحجم سد تنزانيا، والانتهاء منه سيحتاج 3 سنوات لاستكماله.



