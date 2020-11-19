تعرف على موعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 01:05 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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يستضيف ملعب "أنفيلد رود" مساء الأحد 22 نوفمبر، لقاء يجمع بين ليفربول وضيفه ليستر سيتي، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى ليفربول، حامل اللقب، لإسقاط ضيفه ليستر سيتي، متصدر جدول الترتيب، من أجل انتزاع الصدارة.
بينما تسعى كتيبة ليستر سيتي في تأمل صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بتحقيق الفوز على حساب ليفربول.

يحتل ليستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، مقابل 17 نقطة للريدز، يحتل بها المركز الثالث.

تقام المباراة مساء الأحد 22 نوفمبر، في تمام الساعة التاسعة والربع مساءاً بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة والربع بتوقيت الإمارات، السابعة والربع بتوقيت جرينتش.

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