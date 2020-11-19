عبد الحميد بسيوني ينتقد كارتيرون بسبب واقعية باتشيكو













يرى عبد الحميد بسيوني المدير الفني السابق لطلائع الجيش، أن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك أكثر واقعة من كارتيرون المدير الفني السابق للأبيض.





وقال بسيوني في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي قدم مستويات ونتائج رائعة مع الفريق الأحمر مؤخرًا.



