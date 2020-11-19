أستاذ مساعد بجامعة أمريكية: الشركات التي أنتجت لقاحات كورونا تُعاني
الخميس 19/نوفمبر/2020 - 06:36 ص
أمنية فوزي
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قالت الدكتورة هبة مصطفى، أستاذ مساعد بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية،: "نستعد لإجراء من 4000 إلى 6000 تحليل كورونا في اليوم بداية من الشهر المقبل؛ لتحديد حقيقة إصابتهم بكورونا أو إنفلونزا موسمية".
وكشفت "مصطفى"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، عن أفضل موعد لتحليل "بي سي آر" يكون مع بداية ظهور الأعراض، لافتة إلى أنه في حالة إجراء تحليل "بي سي آر" لمصاب بكورنا قبل ظهور الأعراض ستظهر العينة سلبية.
وأضافت، أن الشركات التي أنتجت اللقاح في معاناة بسبب احتياج اللقاح لدرجة حرارة 70 تحت الصفر لتخزينه، موضحة أن فيروس كورونا لا يتحور بشكل كبير مما يساعد في فاعلية اللقاحات التي سيتم إنتاجها، لافتة إلى أن في العائلات الجديدة من كورونا ليس هناك اختلاف في الأعراض ولكن الاختلاف يكون من شخص لآخر على حسب الأمراض المزمنة.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101421 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 329 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 111613 حالة من ضمنهم 101421 حالة تم شفاؤها، و6495 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
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