أستاذ مساعد بجامعة أمريكية: الشركات التي أنتجت لقاحات كورونا تُعاني

قالت الدكتورة هبة مصطفى، أستاذ مساعد بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية،: "نستعد لإجراء من 4000 إلى 6000 تحليل كورونا في اليوم بداية من الشهر المقبل؛ لتحديد حقيقة إصابتهم بكورونا أو إنفلونزا موسمية".





وكشفت "مصطفى"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، عن أفضل موعد لتحليل "بي سي آر" يكون مع بداية ظهور الأعراض، لافتة إلى أنه في حالة إجراء تحليل "بي سي آر" لمصاب بكورنا قبل ظهور الأعراض ستظهر العينة سلبية.





وأضافت، أن الشركات التي أنتجت اللقاح في معاناة بسبب احتياج اللقاح لدرجة حرارة 70 تحت الصفر لتخزينه، موضحة أن فيروس كورونا لا يتحور بشكل كبير مما يساعد في فاعلية اللقاحات التي سيتم إنتاجها، لافتة إلى أن في العائلات الجديدة من كورونا ليس هناك اختلاف في الأعراض ولكن الاختلاف يكون من شخص لآخر على حسب الأمراض المزمنة.



