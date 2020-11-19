أستاذ مساعد بجامعة أمريكية: الشركات التي أنتجت لقاحات كورونا تُعاني

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 06:36 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
Advertisements
قالت الدكتورة هبة مصطفى، أستاذ مساعد بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية،: "نستعد لإجراء من 4000 إلى 6000 تحليل كورونا في اليوم بداية من الشهر المقبل؛ لتحديد حقيقة إصابتهم بكورونا أو إنفلونزا موسمية".

وكشفت "مصطفى"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، عن أفضل موعد لتحليل "بي سي آر" يكون مع بداية ظهور الأعراض، لافتة إلى أنه في حالة إجراء تحليل "بي سي آر" لمصاب بكورنا قبل ظهور الأعراض ستظهر العينة سلبية.

وأضافت، أن الشركات التي أنتجت اللقاح في معاناة بسبب احتياج اللقاح لدرجة حرارة 70 تحت الصفر لتخزينه، موضحة أن فيروس كورونا لا يتحور بشكل كبير مما يساعد في فاعلية اللقاحات التي سيتم إنتاجها، لافتة إلى أن في العائلات الجديدة من كورونا ليس هناك اختلاف في الأعراض ولكن الاختلاف يكون من شخص لآخر على حسب الأمراض المزمنة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101421 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 329 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 111613 حالة من ضمنهم 101421 حالة تم شفاؤها، و6495 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل .. انخفاض جديد لسعر الدولار بالبنوك المصرية

منذ حوالي 16 ساعة

بيان عاجل من الخارجية يدعو فرنسا لعدم التدخل بالشأن المصري

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يستقر على عودة نجم المنتخب الأولمبي

منذ حوالي 6 ساعات

"قطار المصري أفندي يغادر القاهرة والناس".. محمد علي خير يُعلن رحيله عن القناة

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة الـ40 مليون.. فشل مفاوضات سيراميكا كليوباترا مع نجم الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| قفزة في إصابات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

الوداد البيضاوي يكشف حقيقة اقتراب نجمه من الانتقال للزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

ليس أوناجم.. الزمالك يستقر على الأجنبي الراحل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أستراليا تعترف بالتورط في قتل 39 أفغانيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع نجم ميلان وليفربول السابق

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي ينافس الزمالك على ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

بعد رفض الأهلي ضم فاروق.. بيراميدز يغري الأحمر بصفقة تبادلية جديدة

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

أستاذ فيروسات: كورونا تعرض لـ198 طفرة.. ولم يصل لذروته في مصر بعد

عميد كلية صيدلة تكشف أهمية اكتشاف الشفرة الوراثية لـ " كورونا"

الأجناس البشرية.. مفاجأة جديدة عن عقار كورونا المنتظر(فيديو)

أستاذ فيروسات: كورونا شهد 198 طفرة.. وإذا تحور سيخلف كارثة عالمية

أستاذ مناعة يفجر مفاجأة حول اللقاح الروسي ضد كورونا (فيديو)

أستاذ بجامعة نيويورك: 135 لقاحًا لكورونا في العالم حتى الآن (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:58 م

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

04:36 م

عاجل| قفزة في إصابات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

12:01 ص

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

09:31 م

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

05:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»