"الأرصاد" تحذر أهالي هذه المناطق من حمل أي مواد معدنية

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 08:03 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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كشفت الدكتور إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، آخر تطورات حالة الطقس، خلال الأيام المقبلة ، قائلة: "البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار بداية من الغد الخميس حتى السبت المقبل، وسيبدأ الطقس بالتحسن تدريجيا الأحد المقبل".

وأوضحت شاكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الموجة عدم الاستقرار ستبدأ في الإسكندرية ومطروح من مساء الغد يتخللها أمطار غزيرة تمتد إلى الدلتا وبورسعيد لكنها تكون متوسطة.

وأضافت أن السواحل الشمالية وسيناء وشمال الدلتا ستشهد أمطار رعدية بداية من صباح يوم الجمعة المقبل، مطالبة المواطنين بعدم حمل أي مواد معدنية خلال تلك الموجة لا سيما المحافظات التي ستشهد أمطار رعدية.



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