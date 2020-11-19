الجلسة الثانية من مهرجان "شرم الشيخ للمسرح الشبابي" تتناول الملتقي الفكري المقام بعنوان "المسرح الشبابي صناعة ثقافية لتنمية مستدامة"

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تناولت الجلسة الثانية من الملتقى الفكرى المقام بعنوان "المسرح الشبابي صناعة ثقافية لتنمية مستدامة" مداخلات من د. محمد عبد الرحمن الشافعي والمخرج إسلام إمام، عقبا فيها على ما تم تناوله في الجلسة الأولى، وتحدثا عما يجب فعله حتى يصبح المسرح جزءا وثيقا من حركة التنمية المستدامة.





من جانبه ضرب المخرج إسلام إمام مثالا حيا بمهرجان أفينيون الفرنسي، فتلك المدينة لا يوجد بها أي موارد طبيعية أو مصادر جذب سياحي تدر دخلا للاقتصاد الفرنسي، فقام صناع الثقافة هناك بإقامة مهرجان أفينيون المسرحي الذي أصبح من أكبر مصادر الدخل لتلك البلدة، على الرغم من أنها غير مجهزة ولا تستوعب هذا الكم من العروض المسرحية أو الجمهور، فتم تحويل ساحات السيارات والمدارس والكنائس لأماكن تقدم بها العروض المسرحية، بل وتحولت البلدان المجاورة لأماكن إقامة لجمهور ورواد المهرجان.





وأضاف "إمام" أن مهرجان أفينيون يتميز بأن لديه خطة سنوية لعروضه التي تتنوع بين الكوميدي والتراجيدي والشبابي والاستعراضي، كما تميز بتوفيره إمكانية حجز العروض إلكترونيا.





وأشار "إمام" إلى ضرورة وضع خطة سنوية توضح للمهتمين بالحركة المسرحية عدد العروض التى سيتم تقديمها على المسارح المختلفة، وتوضيح من هم صناعها والمحتوى الذي سيتم تناوله فيها، بالإضافة إلى ضرورة توفير مواقع إلكترونية يعرف من خلالها الجمهور كيفية متابعة وحجز العروض الراغبين في متابعتها.





بينما تحدث د. محمد عبد الرحمن الشافعي عن أهمية العروض النوعية التي يتم تقديمها في مصر، وما هي المعوقات التي تواجهها الفرق المسرحية عند محاولتها لتقديم عرض مسرحي، على الرغم من أن الفرق الأجنبية يتم تذليل كافة العقبات والمعوقات أمامها.





وأضاف "الشافعي" أنه لابد من الاهتمام بالفرق التراثية التي تقدم نوعا من الفنون يجذب انتباه الجمهور العربي والأجنبي.