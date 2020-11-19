وزير النقل: 6 آلاف جنيه قيمة تعويض المتر في الدائري

طمأن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، المواطنين الذين لديهم منازل ملاصقة للطريق الدائري، قائلًا: "الناس اللي هنشيل بيوتهم هيتم تعويضهم بشكل جيد، حتى ولو كان المنازل التي سيتم إزالتها مخالفة، أو بنيت على أرض الدولة".





وتابع "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن المخالف الذي قام ببناء منزله على أرض ملك للدولة سيعوض تعويض اجتماعي فقط، أما الشخص الذي يتم إزالة منزل وغير مخالف فسيتم تعويضه عن منزله وأرضه في نفس الوقت، مشيرًا إلى أن هناك لجنة رباعية ستقيم المنال والعقارات بصورة عادلة.





ولفت إلى أن التعويض للمتر المربع للأراضي الزراعية 5لـ6آلاف، أما التعويض عن سحر المتر في الوحدات السكنية فيصل سعره لـ2500 جنيه، معقبًا: "عندنا توصية أننا ما نبخلش على المواطن".