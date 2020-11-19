آمنة نصير تثير الجدل: زواج المسلمة من غير المسلم يمنع العلاقات غير الشرعية

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 08:02 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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عقبت الدكتورة آمنة نصير، الأستاذ بجامعة الأزهر، على الهجوم عليها بسبب الفتوة بصحة جواز المسلمة من غير المسلمة، قائلة: "أأسف لهذا الموقف من اجتزاء رأي من موقعه، واظهار رأي لم تقوله"، مشيرة إلى أن أمانة نقل الكلمة هي مشكلة هذا العصر ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتابعت "نصير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أنه لا يوجد نص قاطع يمنع من زواج المسلمة من غير المسلم، ولابد من الاجتهاد في مثل هذه المسائل الفقهية في ظل وجود ملايين الفتيات في العالم الغربي تعاني من هذه القضية، وقد تسلك إلى علاقات غير شرعية، بسبب عدم جواز الزواج.

وطالبت الباحثين وفقهاء العصر بمناقشة قضية زواج المسلمة من غير السلم، متسائلة: " لماذا هذا الهلع من طرح هذه القضية، خاصة أنها قضية حية وحيوية ولابد أن تأخذ طريق الاجتهاد، معقبة: "لابد من الاجتهاد والبحث، ربما الأسباب التي أدت لحرمانية هذا الزواج قد تكون غير موجودة الآن"

وأشارت إلى أن قضية زواج المسلمة من غير المسلم هي أكثر القضايا المطروح في المجتمع الغربي، متابعة: "أنا كنت أستاذة في بعض الجامعات الغربية، وهذه القضية من أكثر القضايا التي طرحت علي".

ولفتت إلى أن الدين صالح لكل زمان ومكان، ويحتاج إلى الاجتهاد والمشاكل التي تجد، وغلق أبواب الاجتهاد والاكتفاء بترديد بعض الخطب القديمة، فهذا لا يواكب مشاكل المجتمع لهذا الدين العظيم.

وأضافت: "أنا لست مؤمنة بصحة جواز زواج المسلمة بغير المسلم، ولكنها تطالب بالاجتهاد في هذه المسألة حتى إذا وصلنا إلى نتيجة عدم تغير شيء".

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