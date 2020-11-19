الجلسة الأولي في مهرجان "شرم الشيخ للمسرح الشبابي" تسلط الضوء على مفهوم الصناعات الثقافية

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 12:43 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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أقيم اليوم الملتقى الفكرى الخاص بالدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تحت عنوان "المسرح الشبابي صناعة ثقافية لتنمية مستدامة" الذي تم تقسيمه لجلستين، أدارهما د. مصطفى سليم، وتحدث في الأولى د. هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة والمخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان، بينما تحدث في الثانية د. محمد عبد الرحمن الشافعي والمخرج إسلام إمام.


سلطت الجلسة الأولى الضوء على مفهوم الصناعات الثقافية، حيث أشار د. هشام عزمى إلى أن الصناعات الثقافية تعتبر الآن ركنا أصيلا من أركان الاقتصاد في الكثير من دول العالم.


وطرح "عزمي" عدة نقاط للتناقش فيها، كان أبرزها توضيح مفهومى التنمية المستدامة والصناعة الثقافية، توضيح خطط التنمية المستدامة في مصر المعروفة برؤية 2030، توضيح خطط وزارة الثقافة ومشاركتها في رؤية 2030.


وأشار "عزمى" إلى أن التراث الثقافي المصرى كان حاضرا وبقوة منذ قديم الأزل، فمصر كان بها أول دار كتب وأول دار أوبرا في الشرق الأوسط، وانطلق منها أول بث إذاعى وتليفزيوني في المنطقة، بجانب أول جامعات وصحف وجمعيات أهلية وفرق مسرحية.


وقال "عزمى": "نظرا لهذا الزخم والموروث الثقافي تبنت مصر خطة التنمية المستدامة تحت عنوان رؤية مصر 2030، وارتكز المحور الثقافي فيها على دعم الصناعات الثقافية ورفع كفاءة المؤسسات الثقافية والعاملين فيها والتركيز على تطوير العنصر البشرى ليكون فعالا في المؤسسات الثقافية.


واستطرد "عزمى" قائلا: "وزارة الثقافة أطلقت سبعة برامج لتعزيز مصطلح التنمية الثقافية المستدامة، وهي: تعزيز القيم الإيجابية، تحقيق العدالة الاجتماعية،تنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين، تحقيق الريادة الثقافية، دعم الصناعات الثقافية، تطوير المؤسسات الثقافية، حماية وتعزيز الوعي الثقافي.


بينما أشار المخرج مازن الغرباوى رئيس المهرجان إلى أن المهرجان كنموذج يسعى إلى تحقيق العدالة الثقافية، والدليل على ذلك هو تقديم فعالياته خارج القاهرة، والحرص على أن يكون حلقة وصل بين الفن المسرحي والتفاعل الحي مع سكان جنوب وشمال سيناء.


وتمنى "الغرباوي" أن يصبح عنوان الملتقى محورا مستداما ينطلق من المهرجان ويتبناه المجلس الأعلى للثقافة ليقدموا من خلاله ملتقيات خارج القاهرة، تجول كافة محافظات مصر.

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