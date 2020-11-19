المؤتمر الصحفي للوقوف على أسباب اعتذار العرض العراقي عن المشاركة بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي





واختتم المؤتمر المخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان مؤكدا أن الحفاظ على السلامة العامة هو الهدف والأولوية الأساسية لتلك الدورة، وأشار إلى أنه تم التنسيق الكامل مع د. جبار جودى والتوصل لهذا القرار الذي يأتى حفاظا على صحة كل الأطراف المعنية.





وأشار "الغرباوى" قائلا: "تقضي لائحة المهرجان بأن الفرقة المعتذرة عن المشاركة قبل 45 يوم من الافتتاح تحرم من المشاركة لمدة عامين متتالين، ولكن نظرا للظروف التي يعاني منها العالم، وتقديرا لمجيء المخرج بنفسه للاعتذار المباشر، وتأكيدا على أواصر الاحترام المتبادل بين المهرجان وشعب العراق سيتم التغاضي عن هذا الشرط، متمنين لأفراد الفريق الشفاء، ومنتظرين مشاركتهم في الدورة المقبلة من المهرجان".



يذكر أن الكاتب الصحفي علاء عادل قد نوه أن هناك بروتوكول تعاون بين المهرجان ونقابة الفنانين العراقيين سيتم تجديده لثلاث سنوات قادمة، ومن المقرر أن يتم توقيعه في اليوم الختامي للدورة الخامسة من المهرجان. واختتم المؤتمر المخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان مؤكدا أن الحفاظ على السلامة العامة هو الهدف والأولوية الأساسية لتلك الدورة، وأشار إلى أنه تم التنسيق الكامل مع د. جبار جودى والتوصل لهذا القرار الذي يأتى حفاظا على صحة كل الأطراف المعنية.

أقيم المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن أسباب اعتذار العرض المسرحي العراقي "هاملت 1983" عن المشاركة بالدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، بحضور نقيب الفنانين العراقيين د. جبار جودى، المخرج مازن الغرباوى رئيس المهرجان، المخرج العراقي فكرت سالم، وأدار المؤتمر الكاتب الصحفي علاء عادل.من جانبه أكد د. جبار جودى نقيب الفنانين العراقيين أن صناع العرض المسرحى "هاملت 1983" جاءوا للنقابة طالبين أن تكون هي حليفهم وداعمهم المادي ليتمكنوا من الذهاب والمشاركة بفعاليات الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وعلى الرغم من أن الوضع المادى في العراق ليس جيدا، إلا أن النقابة استطاعت توفير 12 تذكرة سفر لصناع العرض المسرحى.بجانب بدل سفر مناسب لكل أفراد الفريق، بالإضافة إلى الحصول على موافقة وزير الصحة العراقي لعمل تحاليل P.C.R مجانا لكل أفراد الفريق، ولكن كانت المفاجأة هي إصابة عدد من أفراد الفريق بفيروس كورونا المستجد.وأضاف "جودى" قائلا: "في رأيي الشخصي أن صناع العرض المسرحى خسروا بالفعل المشاركة ولقاء جمهور المهرجان".بينما وجه مخرج العرض فكرت سالم اعتذارا مباشرا لإدارة وجمهور المهرجان عن عدم المشاركة في الفعاليات، مشيرا إلى أن فريقه قام بتحضير كافة الإجراءات للسفر، ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان، حيث أصيبت والدة إحدى الممثلين بفيروس كورونا ونقلت إلى العزل الصحي، وهو الأمر الذي لم يتحمله الشاب فذهب للقاءها، فأصيب هو الآخر بالعدوى.واستطرد "فكرت" أن بعد أيام توفت تلك السيدة، فذهب باقي أفراد الفريق لمواساة زميلهم، ليكتشف الجميع قبل السفر بأيام إصابة ثلاث أفراد من فريق العرض المسرحى، وهو الأمر الذي يستحيل معه السفر والمشاركة في المهرجان، وعليه أرسلنا اعتذارا إلكترونيا لإدارة المهرجان نخبرهم فيه بعدم استطاعتنا المجيء والمشاركة.وقال "فكرت": "تلقيت اتصالاً من د. جبار جودى أخبرني فيه أن المهرجان يستحق أكثر من الاعتذار الإلكتروني، وبناء عليه سافرت على الفور حتى اعتذر بشكل مباشر ورسمي لإدارة المهرجان".