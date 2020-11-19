شهيرة تكشف عن دور أحمد زكي في ارتباطها بمحمود ياسين

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 12:32 ص
بوابة الفجر
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قالت الفنانة شهيرة ان محمود ياسين جرى وراها علشان يرتبط بيها و انها كانت لا تفكر في الزواج و الارتباط . 



وأضافت شهيرة خلال لقاءها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على قناة الحياة ، و انها ارتبطت في سن مبكرة وكانت تفكر في نشرت ها الفني فقط.


وتابعت شهيرة ان النجم الراحل احمد زكي من اقرب الاصدقاء لي ، وتكلمت معاه في ان محمود ياسين يريد الارتباط بيدفقال ليدلنا شخص محترم وان كان يريد الزواج وافقي وغير ذلك لا. 



و تابعت شهير ان احمد زكى ذهب من ورايا المسرح لمحمود ياسين و قاله شهيرة دى بنت بلدى من الزقازيق و هي السبب في انى ادخل معهد التمثيل و لو انت بتحبها بجد أتقدم لها .

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