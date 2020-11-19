أمطار رعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس
الخميس 19/نوفمبر/2020 - 01:15 ص
أمنية فوزي
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 19 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.
طقس الخميس نهارًا
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس لطيف على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
طقس الخميس ليلًا
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.
- طقس بارد على شمال وجنوب الصعيد.
الظواهر الطبيعية:
- شبورة مائية صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري.
- أمطار خفيفة إلى متوسطة مساءً على بعض المناطق من الوجه البحري.
- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- مطروح- رشيد- دمياط- بورسعيد- العريش).
- أمطار خفيفة إلى متوسطة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر.
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب وشرق البلاد بامتداد منخفض السودان.
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