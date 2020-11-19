أمطار رعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 01:15 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 19 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الخميس نهارًا
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس لطيف على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الخميس ليلًا
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.
- طقس بارد على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- شبورة مائية صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري.
- أمطار خفيفة إلى متوسطة مساءً على بعض المناطق من الوجه البحري.
- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- مطروح- رشيد- دمياط- بورسعيد- العريش).
- أمطار خفيفة إلى متوسطة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب وشرق البلاد بامتداد منخفض السودان.
أمطار رعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس
أمطار رعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس

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