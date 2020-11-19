موسيماني يستقر على عودة نجم المنتخب الأولمبي

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 12:25 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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استقر الجنوب أفريقي بيتسو  موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على عودة أحمد ياسر ريان، مهاجم الفريق المعار لصفوف فريق الجونة.

وظهر أحمد ياسر ريان بمستوى متميز مع الفريق في الموسم الماضي، ولفت الأنظار إليه بشدة، مما جعل البعض يرشحه للعودة لصفوف الأهلي مرة أخرى.

وأبدي موسيمانى إعجابه بأحمد ياسر ريان في ظل تميزه مع الجونة في الموسم الماضي، لكن اشترط عودته بالتعاقد مع المهاجم الجديد وفى حالة التعاقد مع مهاجم أجنبي.

وبعد ذالك سوف يتم تجديد إعارة سواء إلي  الجونة أو الفريق الذي سيختاره اللاعب،  أما في حالة عدم التعاقد مع مهاجم أجنبي ففرص عودة أحمد ياسر ريان كبيرة للغاية.

ويذكر أن قرر موسيماني عودة الرباعي أكرم توفيق ومحمد شريف وصلاح محسن وناصر ماهر لصفوف النادي الأهلي خلال الموسم الجديد.

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة غريمه التقليدي نادي الزمالك في المباراة النهائية لمسابقة دوري ابطال افريقيا والمقرر إقامتها في السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي بدلا من برج العرب بالإسكندرية بقرار من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

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