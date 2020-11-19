تفاصيل إصابة 14 طفلاً في حادث انقلاب أتوبس مدرسة بالجيزة

كشفت الدكتورة منة الله أحمد، شاهد عيان، تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس مدرسة بالجيزة الذي أصفر عن إصابة 14 طفلًا وسائق ومدرستين، قائلة: "حالة الاطفال مستقرة وجيدة والبعض يعاني من الخضة والخوف بعد الحادث وباقي الأطفال بحالة جيدة".





وأضافت "أحمد"، في مداخلة هاتفية مع برنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أن مشرفة "الأتوبيس" هي من تعاني من إصابات كبيرة جراء الحادث، مضيفة أن السائق سليم ولم يحدث له شيء وحالته جيدة، وكان نائما على الأرض وحالته جيدة، معقبة: "كنت ماشية بالصدفة من أمام مكان وقوع الحادث ولم أر الحادثة من بدايتها ولكني شوفت الحادثة بعد وقوعها".





من جانبه، قال الدكتور محمد عادل، ولي أمر طالبين مصابين في الحادث، خلال نفس المداخلة، أنه يعتبر ما حدث قضاء وقدر ولا شبه لأي إهمال من جانب السائق في الحادث، متابعا أن حالة أطفاله مستقرة ولا يعانون من أي مشكلة كبيرة، معقبًا: "الأطفال يعانون من خضة ما بعد الحادث وحالة من الخوف الشديد، وملابسهم كلها دم".



