نادي قنا يواصل صفقاته القوية ويضم اسامة حسن هداف قفط

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 12:20 ص
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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واصل الجهاز الفني لفريق نادي قنا بقيادة محمود ابراهيم المدير الفني للفريق إبرام صفقاته لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق منافسات المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، ونجح في الحصول علي خدمات اسامة حسن مهاجم وهداف نادي قفط، في صفقة انتقال حر للاعب لمدة موسمين.

حضر جلسة التوقيع وإنهاء إجراءات اللاعب لنادي قنا،محمود ابراهيم المدير الفني للفريق، ومؤمن ابو حديد عضو مجلس الإدارة والمشرف علي الكرة، ومظاهر حفني المدير الإداري للفريق.

يذكر أن اسامة حسن من أبرز مهاجمي دوري القسم الثالث الموسم المنقضي، بعد أن تألق بشكل لافت مع نادي فقط وأحرز 13 هدف، ليأتي تعاقده مع نادي قنا ،ضمن تدعيمات الجهاز الفني للفريق قبل انطلاق منافسات المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني المجموعة الأولى.

يذكر أن فريق نادي قنا أبرم أكثر من صفقة لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، أبرزها مصطفي شنط لاعب أسوان والجونة والتعدين، ومحمد الامير مهاجم شباب بداوي، ومحمد عامر حارس الشمس، اسلام محمد مهاجم نادي أسوان السابق، ومحمد سيد نوبة لاعب الزهراء، ومحمد جمال، مدافع نادي العبور، وايمن عاصم مدافع نادي قوص،كما نجح في التجديد لقائد الفريق محمود شكري.

وأعلن المدير الفني لفريق قنا ان هناك العديد من الصفقات التي أبرمها مجلس الإدارة وسوف يتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي من خلال مجلس إدارة النادي

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