"قطار المصري أفندي يغادر القاهرة والناس".. محمد علي خير يُعلن رحيله عن القناة

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 03:36 ص
محمد علي خير
محمد علي خير
أمنية فوزي
Advertisements
أعلن الإعلامي محمد علي خير، رحيله عن قناة "القاهرة والناس"، جاء ذلك خلال منشور نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال الإعلامي محمد علي خير: "لكل رحلة نهاية، قطار المصري افندي يغادر القاهرة والناس؛ لأن لكل رحلة نهاية فقد انتهت رحلتي الإعلامية عبر شاشة القاهرة والناس المحترمة وسوف يتوقف برنامج المصري افندي خلال الأيام القليلة القامة.. سأفتقد بلا شك لقاءكم اليومي".

وأضاف: "اسمحوا لي هنا ان أوجه تحية امتنان وتقدير للمبدع والمتميز الصديق الأستاذ الكبير طارق نور بأن أتاح لي فرصة الاطلال علي حضراتكم عبر شاشة القاهرة والناس طوال سنوات اربع من خلال برنامج المصري افندي قدمت خلالها ما استطعت من مادة إعلامية تلقي احترامكم وتقدر عقولكم وتصب في مصلحة الوطن والمواطن.. ما قدمته هو مجرد اجتهاد فان احسنت فبفضلكم وان قصرت فالتمسوا لنا العذر".

واختتم: "أمنياتي الطيبة لقناة القاهرة والناس وللأصدقاء الأعزاء الاستاذين أحمد سعيد وميلاد ابي رعد بالتوفيق، طابت ليلتكم".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد علي خير بوابة الفجر القاهرة والناس الفجر

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على عودة نجم المنتخب الأولمبي

منذ حوالي 3 ساعات

طبيب يحسم الجدل حول احتمالية إصابة الشخص بكورونا مرتين

منذ أقل من نصف ساعة

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

بعد رفض الأهلي ضم فاروق.. بيراميدز يغري الأحمر بصفقة تبادلية جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي ينافس الزمالك على ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

أمطار رعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع نجم ميلان وليفربول السابق

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل .. انخفاض جديد لسعر الدولار بالبنوك المصرية

منذ حوالي 13 ساعة

صفقة الـ40 مليون.. فشل مفاوضات سيراميكا كليوباترا مع نجم الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

بيان عاجل من الخارجية يدعو فرنسا لعدم التدخل بالشأن المصري

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

الوداد البيضاوي يكشف حقيقة اقتراب نجمه من الانتقال للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| قفزة في إصابات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

ليس أوناجم.. الزمالك يستقر على الأجنبي الراحل

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

جمال الشاعر: الوسائل الإعلامية تعاني من غيبوبة تامة

محمد على خير آجازة من المصري افندي بسبب "الاحبال الصوتية"

محمد علي خير يعود من جديد.. ويكشف سبب توقف برنامجه

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:58 م

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

04:36 م

عاجل| قفزة في إصابات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

12:01 ص

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

09:31 م

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

05:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»