"قطار المصري أفندي يغادر القاهرة والناس".. محمد علي خير يُعلن رحيله عن القناة

أعلن الإعلامي محمد علي خير، رحيله عن قناة "القاهرة والناس"، جاء ذلك خلال منشور نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وقال الإعلامي محمد علي خير: "لكل رحلة نهاية، قطار المصري افندي يغادر القاهرة والناس؛ لأن لكل رحلة نهاية فقد انتهت رحلتي الإعلامية عبر شاشة القاهرة والناس المحترمة وسوف يتوقف برنامج المصري افندي خلال الأيام القليلة القامة.. سأفتقد بلا شك لقاءكم اليومي".





وأضاف: "اسمحوا لي هنا ان أوجه تحية امتنان وتقدير للمبدع والمتميز الصديق الأستاذ الكبير طارق نور بأن أتاح لي فرصة الاطلال علي حضراتكم عبر شاشة القاهرة والناس طوال سنوات اربع من خلال برنامج المصري افندي قدمت خلالها ما استطعت من مادة إعلامية تلقي احترامكم وتقدر عقولكم وتصب في مصلحة الوطن والمواطن.. ما قدمته هو مجرد اجتهاد فان احسنت فبفضلكم وان قصرت فالتمسوا لنا العذر".



