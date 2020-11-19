إنجلترا تهزم أيسلندا في دوري الأمم الأوروبية

فاز منتخب إنجلترا 4 / صفر على ضيفه منتخب أيسلندا، متذيل الترتيب بلا نقاط، الذي تأكد هبوطه للقسم الثاني في البطولة في وقت سابق.









وافتتح ديكلان رايس التسجيل لمصلحة المنتخب الإنجليزي في الدقيقة 20، فيما أضاف ماسون ماونت الهدف الثاني في الدقيقة 40.





واستغل منتخب إنجلترا النقص العددي في صفوف منتخب أيسلندا، الذي لعب بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة 54، عقب حصول بيركير مار سيفارسون على الإنذار الثاني، ليضيف فيل فودين الهدفين الثالث والرابع لأصحاب الأرض في الدقيقتين 80 و84.





واحتل المنتخب الإنجليزي المركز الثاني في المجموعة الثانية بالمستوى الأول برصيد 10 نقاط، بينما تذيل المنتخب الأيسلندي ترتيب المجموعة بدون نقاط.



