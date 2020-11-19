إنجلترا تهزم أيسلندا في دوري الأمم الأوروبية

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 12:13 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
فاز منتخب إنجلترا  4 / صفر على ضيفه منتخب أيسلندا، متذيل الترتيب بلا نقاط، الذي تأكد هبوطه للقسم الثاني في البطولة في وقت سابق.


وافتتح ديكلان رايس التسجيل لمصلحة المنتخب الإنجليزي في الدقيقة 20، فيما أضاف ماسون ماونت الهدف الثاني في الدقيقة 40.

واستغل منتخب إنجلترا النقص العددي في صفوف منتخب أيسلندا، الذي لعب بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة 54، عقب حصول بيركير مار سيفارسون على الإنذار الثاني، ليضيف فيل فودين الهدفين الثالث والرابع لأصحاب الأرض في الدقيقتين 80 و84.

واحتل المنتخب الإنجليزي المركز الثاني في المجموعة الثانية بالمستوى الأول برصيد 10 نقاط، بينما تذيل المنتخب الأيسلندي ترتيب المجموعة بدون نقاط.

جدير بالذكر أن المنتخب البلجيكي تأهل إلى نهائيات دوري الأمم الأوروبية بعد احتلاله صدارة المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة.

أخبار تهمك

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. انخفاض جديد لسعر الدولار بالبنوك المصرية

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

بشري سارة في الزمالك قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 10 دقيقة

حقيقة مفاوضات الزمالك مع بالوتيلي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل| قفزة في إصابات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ 38 دقيقة

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة الـ40 مليون.. فشل مفاوضات سيراميكا كليوباترا مع نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

بعد رفض الأهلي ضم فاروق.. بيراميدز يغري الأحمر بصفقة تبادلية جديدة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

ليس أوناجم.. الزمالك يستقر على الأجنبي الراحل

منذ أقل من ساعتين

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

الوداد البيضاوي يكشف حقيقة اقتراب نجمه من الانتقال للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من الخارجية يدعو فرنسا لعدم التدخل بالشأن المصري

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي ينافس الزمالك على ضم نجم بيراميدز

منذ 42 دقيقة

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع نجم ميلان وليفربول السابق

منذ حوالي 4 ساعات

كورونا يجتاح الكرة المصرية.. تعرف على أبرز النجوم المصابين بالفيروس

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:58 م

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

09:31 م

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

04:36 م

بعد رفض الأهلي ضم فاروق.. بيراميدز يغري الأحمر بصفقة تبادلية جديدة

10:00 م

الأهلي ينافس الزمالك على ضم نجم بيراميدز

11:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»