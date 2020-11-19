بلجيكا تقهر الدنمارك وتتأهل لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 12:03 ص
بوابة الفجر
وكالات
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صعد منتخب بلجيكا، للأدوار النهائية ببطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمستحق 4 - 2 على ضيفه منتخب الدنمارك يوم الأربعاء في الجولة السادسة (الأخيرة) بالمجموعة الثانية في القسم الأول من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وارتفع رصيد المنتخب البلجيكي إلى 15 نقطة في الصدارة، متفوقا بفارق خمس نقاط على منتخبي الدنمارك وإنجلترا، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.


وبادر منتخب بلجيكا بالتسجيل مبكرا عن طريق يوري تيليمانس في الدقيقة الثالثة، لكن يوناس ويند أدرك التعادل للمنتخب الدنماركي في الدقيقة 17.

وفي الشوط الثاني، ارتدى روميلو لوكاكو ثوب الإجادة، عقب تسجيله الهدفين الثاني والثالث لبلجيكا في الدقيقتين 56 و69، غير أن ناصر الشاذلي مدافع منتخب بلجيكا قلص الفارق بتسجيله هدفا عكسيا لمصلحة المنتخب الدنماركي في الدقيقة 86.

وتوج كيفن دي بروين مجهوده في اللقاء، عقب إحرازه الهدف الرابع للمنتخب البلجيكي في الدقيقة 88.

وكان يكفي المنتخب البلجيكي التعادل فقط اليوم للصعود للأدوار النهائية في البطولة، التي صعدت إليها منتخبات فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، فيما كان يتعين على المنتخب الدنماركي الفوز بأي نتيجة لمواصلة مغامرته في المسابقة.

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