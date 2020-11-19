رئيس لجنة مكافحة كورونا يكشف موعد الزيادة المتوقعة في إصابات الفيروس

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كشف حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن هناك زيادة في أعداد الإصابات اليومية لفيروس كورونا، متوقعًا زيادة هذه الأعداد في شهري ديسمبر ويناير المقبلين.



وأضاف "حسني" في اتصال هاتفي مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار": "احذروا الفترة القادمة، حافظوا على أهلكوا، يجب على المواطنين اتخاذ الإجراءات الاحترازية والحيطة الفترة المقبلة لتقليل فرص انتقال العدوى".



وتابع "بعد إعلانات اللقاحات المحتملة لابد من أن يكون عند الناس أمل ويلتزموا أكثر بالإجراءات الاحترازية، وعلينا أن نأخذ هذه الإعلانات كدافع وليس فرصة لعدم الالتزام".



وأشار إلى أن نسبة الخطأ في نتيجة مسحة فيروس كورونا قليلة جدا، موضحًا أن الخطأ في النتائج قد تحدث بسبب طريقة أخذها، ومسحة الفيروس السليمة من حيث المعايير تتم عن طريق الفم والأنف.



وأوضح أن فترة حضانة الفيروس من يوم إلى 14 يوم وهو سبب ظهور سلبية بعض المسحات خلال تلك المدة، لافتًا إلى أن الفيروس ينتقل عن طريق الرذاذ وليس عن طريق النفس.



هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101288 حالة حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 275 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 111284 حالة من ضمنهم 101288 حالة تم شفاؤها، و6481 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.