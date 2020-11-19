برلماني يعلن إصابته و7 أفراد من أسرته بفيروس كورونا

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 12:29 ص
علاء عصام
علاء عصام
كـسـاب أحـمـد
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قال علاء عصام، عضو مجلس النواب، إنه أصيب و7 من أفراد أسرته بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الفيروس انتقل إليه من زوجته، التي انتقل إليها من أحد الاقارب، ومن ثم انتقلت العدوى بعد ذلك إلى عدد من أفراد الأسرة.

وتابع "عصام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن فيروس كورون انتشر بشكل سريع بين أفراد أسرته، ولكنه ليس شديد الخطورة مثل الأول، مشيرًا إلى أن فضائية الجزيرة بدأت تتشفى فيه بعد إصابته بالفيروس، معقبة: "هي دي عادة قناة الجزيرة وجماعة الإخوان الإرهابية". 

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