برلماني يعلن إصابته و7 أفراد من أسرته بفيروس كورونا

قال علاء عصام، عضو مجلس النواب، إنه أصيب و7 من أفراد أسرته بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الفيروس انتقل إليه من زوجته، التي انتقل إليها من أحد الاقارب، ومن ثم انتقلت العدوى بعد ذلك إلى عدد من أفراد الأسرة.



