الرميح: القاهرة تسعى لتوحيد صفوف مجلس النواب الليبي (فيديو)

قال رمزي الرميح مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، إن الدعوة التي وجهتها مصر اليوم الأربعاء، لأعضاء البرلمان الليبي لزيارة القاهرة منتصف الأسبوع المقبل جاءت تزامنًا مع النص الذي ورد في خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها من قبل بعثة الأمم المتحدة.





وأكد الرميح، خلال لقائه قناة الغد، أن القاهرة تعمل جاهدة على توحيد السلطة العسكرية عبر اجتماعات (5+5) مشيرا إلى أن مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، سمتها لجنة العشرة مما يشير إلى توحيدها.





وأوضح الرميح أن القاهرة تسعى لتوحيد صفوف (مجلس النواب الليبي) بكامل أعضائه، موضحا أن زيارة عقيلة صالح تأتي في هذا الإطار، كما يجري وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا زيارة إلى باريس.





وأفادت مصادر لـ قناة الغد، اليوم الأربعاء، بأن مصر وجهت دعوة إلى أعضاء مجلس النواب الليبي لزيارتها منتصف الأسبوع المقبل.





وذكرت المصادر أن هذه الزيارة تهدف لمناقشة ملفات، أبرزها بحث توحيد صفوف مجلس النواب.



