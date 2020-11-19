وزير القوى العاملة: حصر العدد النهائي للعمالة غير المنتظمة الأسبوع المقبل

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 01:01 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
أمنية فوزي
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قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه سيتم حصر العدد النهائي للعمالة غير المنتظمة الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمرحلة ثانية للعمالة غير المنتطمة للاستمرار في دعمها.

وأضاف "سعفان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، المذاع على فضائية "المحور"، أنه يتم تدقيق أسماء العمالة غير المنتظمة حاليًا؛ لتحديد موعد صرف العمالة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنهم وجدوا أسماء مغلوطة في المرحلة الأولى، ولذلك يتم تدقيق الأسماء حاليًا وحصرها.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجه وزارة المالية بتخصيص مبالغ لمواجهة آثار جائحة فيروس كورونا، وسيتم صرف المنحة من هذه المبالغ المخصصة لمواجهة فيروس كورونا.

ونوه بأن فيروس كورونا أثر على عدة قطاعات، وعلى رأسها قطاع السياحة، موضحًا أنه جاري الاستمرار في صرف إعانات للقطاع.

في سياق منفصل، قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر تكليفات للحكومة بصرف منحة العمالة الموسمية حتى آخر العام، مشيرًا إلى أن صرف المنحة في حاجة لبعض الحوكمة، خاصة أن هناك عددًا ضخم جدًا تقدم للحصول على هذه المنحة، وخلال الصرف تم اكتشاف أسماء مكررة، وبعض الأطفال التي سجلت في العمالة الغير منتظمة، وتنقية الأسماء احتاج وقت طويل جدًا.

وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، ألمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن المواطن إذا كان يحصل على معاش أو أي دعم نقدي من الدولة فهو غير مستحق لهذه المنحة، لافتَا إلى أن المنحة مخصصة للعمالة الغير منتظمة التي تأثرت بأزمة كورونا.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء وجه اليوم بإجراء عملية الحصر والمراجعة النهائية، وابتداء من الأسبوع المقبل سيتم الإعلان عن مواعيد صرف المنحة، ولن تختلف أماكن الصرف عن الفترة السابقة، مضيفًا أن الحكومة أنفقت حتى الآن 2.5 مليار جنيه على المنحة الخاصة بالعمالة الغير منتظمة، واستفاد من هذه المنحة 1.6مليون مواطن.

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