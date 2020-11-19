تعرف على الكتاب الذي طالعه السيسي في المدينة الثقافية
الخميس 19/نوفمبر/2020 - 01:38 ص
شيماء حسن
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وجه الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد الصورة التي انتشرت للرئيس أثناء تفقده للمدينة الثقافية في العاصمة الإدارية الجديدة وهو يطالع موسوعة الشيخ الأزهري "جمهرة أعلام الأزهر الشريف".
وقال "الأزهري" خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" إن هذه الصورة تعكس اهتمام الرئيس بالأزهر وتاريخه ومناهجه وعلماءه، مشيرًا إلى أن هذا الكتاب استغرق منه 16 عامًا كاملة من بينها 10 سنوات فقط لجمع المعلومات التي وردت به.
وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أن هذا الكتاب هو إعادة جمع للعقل العلمي الأزهري ومناهجه وفلسفته والنماذج التاريخية الشديدة السطوح من الناس، لافتًا إلى أنه يسلط الضوء على الذين فهموا الشريعة بحق، ونماذج من العلماء التي عاشت لله والأخلاق وكانت لها دورًا كبيرًا في تعليم الناس عن العقيدة الإسلامية السمحة.
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