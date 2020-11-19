تعرف على الكتاب الذي طالعه السيسي في المدينة الثقافية

وجه الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد الصورة التي انتشرت للرئيس أثناء تفقده للمدينة الثقافية في العاصمة الإدارية الجديدة وهو يطالع موسوعة الشيخ الأزهري "جمهرة أعلام الأزهر الشريف".





وقال "الأزهري" خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" إن هذه الصورة تعكس اهتمام الرئيس بالأزهر وتاريخه ومناهجه وعلماءه، مشيرًا إلى أن هذا الكتاب استغرق منه 16 عامًا كاملة من بينها 10 سنوات فقط لجمع المعلومات التي وردت به.



