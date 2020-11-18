الأهلي ينافس الزمالك على ضم نجم بيراميدز

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:58 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
علي خلاف
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يشهد الميركاتو الصيفي المقبل داخل مصر، صراعًا قويًا بين الأهلي والزمالك لضم أحمد أيمن منصور مدافع الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز.

صراع على ضم أحمد أيمن منصور في الميركاتو الصيفي

دخل مسؤولو الزمالك في مفاوضات رسمية خلال الفترة الأخيرة مع إدارة بيراميدز بشأن التعاقد مع أحمد أيمن منصور مدافع الفريق السماوي.

من جانبه كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أن مسؤولي الأحمر يرغبون في الحصول على خدمات أحمد أيمن منصور لاعب بيراميدز في الميركاتو الصيفي المقبل داخل مصر.

وأوضح المصدر أن الأهلي يسعى لاستغلال رحيل أحمد الشيخ إلى الفريق السماوي في طلب ضم أحمد أيمن منصور بشكل نهائي.

الجدير بالذكر أن أحمد أيمن منصور هوا نجل نجم الزمالك الكبير أيمن منصور والذي قد يرجح الصفقة لصالح القلعة البيضاء في الميركاتو المقبل.

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