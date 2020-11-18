منتخب أرمينيا يتأهل للقسم الثاني بدوري الأمم الأوروبية على حساب مقدونيا

تأهل منتخب أرمينيا للقسم الثاني ببطولة دوري الأمم الأوروبية في النسخة القادمة، بعد فوز المثير على مقدونيا الشمالية بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة بالمجموعة الثانية للقسم الثالث للمسابقة القارية، التي شهدت أيضا تعادل جورجيا مع ضيفتها إستونيا بدون أهداف.





وانتزع المنتخب الأرميني صدارة المجموعة من مقدونيا الشمالية، بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة، فيما تجمد رصيد المنتخب المقدوني عند تسع نقاط في المركز الثاني، وبقي منتخب جورجيا في المركز الثالث بسبع نقاط، وقبع المنتخب الإستوني في قاع الترتيب، ليخوض الملحق الفاصل لتجنب الهبوط للقسم الرابع.





في العاصمة الأرمينية يريفان، تقمص هوفهانيس هامباردزوميان دور البطولة في اللقاء، بعدما سجل هدف منتخب أرمينيا الوحيد في الدقيقة 55، ليقوده لبلوغ القسم الثاني.





وكان التعادل بأي نتيجة يكفي منتخب مقدونيا الشمالية للصعود إلى القسم الثاني في المسابقة القارية.





يذكر أن مقدونيا الشمالية تأهلت للمرة الأولى في تاريخها إلى (يورو 2020)، التي تقرر إقامتها في صيف العام المقبل بدلا من العام الحالي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، عقب تغلبها 1 / صفر على جورجيا يوم الخميس الماضي في الملحق المؤهل للبطولة.





تلعب مقدونيا الشمالية في المجموعة الثالثة بمرحلة المجموعات في أمم أوروبا برفقة منتخبات هولندا وأوكرانيا والنمسا.



