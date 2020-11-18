كورونا يضرب صفوف أوروجواي بقوة

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:58 م
بوابة الفجر
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أعلن الاتحاد الأوروجواياني لكرة القدم، إصابة 7 لاعبين من المنتخب الوطني بفيروس كورونا المستجد،  لينضموا إلى أربعة اخرين بينهم نجم أتلتيكو مدريد الإسباني لويس سواريز.



أشار الاتحاد في بيان له إلى أن نتيجة الفحوصات التي أجريت على المجموعة، بعد المباراة التي خسرتها الأوروغواي أمام البرازيل (0-2)، ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022، تبين إصابة اللاعبين أليكسيس رولين ودييغو روسي، بالإضافة إلى خمسة مسؤولين من بينهم طبيب المنتخب ألبرتو بان.



وقال الاتحاد: "جميعهم في وضع جيد، وتم بالفعل تنفيذ الإجراءات الصحية المناسبة".



وكان الاتحاد أعلن الإثنين أيضاً عن ثلاث حالات هي بالاضافة إلى سواريز، حارس المرمى البديل رودريغو مونيوس، والمسؤول الإعلامي للمنتخب ماتياس فارال، ثم انضم إليهم السبت الظهير ماتياس فينيا.



وستكون المباراة المقبلة للأوروغواي التي تحتل المركز الخامس في التصفيات ضد مضيفتها الأرجنتين الثانية في 25 مارس (آذار) من العام المقبل.

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