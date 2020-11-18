وفاة هرماس رضوان رئيس نادى بنى عبيد

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:22 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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توفى قبل قليل رئيس مجلس إدارة نادى بنى عبيد الرياضى وعضو مجلس النواب السابق دكتور هرماس رضوان بعد تعرضه لأزمه صحية مفاجئة نقل على إثرها للمستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

ويحتشد الآن ألاف الأهالى من مركز و مدينة بنى عبيد التابعة لمحافظة الدقهلية أمام منزل الراحل هرماس رضوان أجل وداعه لمثواه الأخير.

ويعتبر هرماس رضوان هو رمز من رموز الرياضة بالدقهلية وجمهورية مصر العربية ويعتبر هو صانع نهضة بنى عبيد الحديثة بالعديد من المشروعات والإنجازات أهمها ستاد بنى عبيد الرياضى وغيرها من المشاريع التى ساهم فى إنشائها.

ومن المقرر أن تقام بعد قليل مراسم دفن ووداع الراحل هرماس رضوان وسط توقعات بحضور شخصيات عامة على مستوى المحافظة والقيادات الرياضية والسياسية.

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