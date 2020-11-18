وزير الدفاع الإسرائيلي: استئناف التنسيق الأمني مع الفلسطينيين مصلحة مشتركة

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:14 م
بينى جانتس
بينى جانتس
وكالات
Advertisements

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأربعاء، عن بدء تحضيرات لاستئناف الاتصالات بين إسرائيل والجانب الفلسطيني، مشيرا إلى أن ذلك "سيخدم مصالح كلا الطرفين".

 

ونقل المكتب الإعلامي للوزارة عن غانتس قوله إن التنسيق الأمني يعد "مصلحة مشتركة، حيث أنه يفيد المواطنين الإسرائيليين وأمنهم، ناهيك عن السكان الفلسطينيين والاقتصاد الفلسطيني".

 

وأضاف الوزير أنه بذل "جهودا كبيرة" خلال الأسابيع الأخيرة من أجل استئناف العلاقات مع الممثلين الفلسطينيين بعد نحو ستة أشهر من جمودها.

 

وأكد غانتس أنه سيبلغ الأجهزة الحكومية المعنية، بعد عدة أيام، عن التحضيرات باستئناف التنسيق الأمني مع الطرف الفلسطيني، كما أنه سيرسم الخطوط العريضة عن "العمل اللازم تنفيذه".

 

كما دعا غانتس القيادة الفلسطينية للعودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل "من أجل المستقبل الأفضل في الشرق الأوسط".

 

وفي وقت سابق كشف عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفلسطينية، حسين الشيخ، إن السلطة الوطنية تستأنف التنسيق مع إسرائيل بعد تعليقه في مايو الماضي بسبب خطة ضم أراض بالضفة الغربية.

أخبار تهمك

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل .. انخفاض جديد لسعر الدولار بالبنوك المصرية

منذ حوالي 9 ساعات

بعد رفض الأهلي ضم فاروق.. بيراميدز يغري الأحمر بصفقة تبادلية جديدة

منذ ساعة و 26 دقيقة

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ أقل من ساعتين

النصر يحصل على توقيع لاعب إف سي مصر لموسمين

منذ 39 دقيقة

صفقة الـ40 مليون.. فشل مفاوضات سيراميكا كليوباترا مع نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من الخارجية يدعو فرنسا لعدم التدخل بالشأن المصري

منذ حوالي 3 ساعات

الوداد البيضاوي يكشف حقيقة اقتراب نجمه من الانتقال للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

كورونا يجتاح الكرة المصرية.. تعرف على أبرز النجوم المصابين بالفيروس

منذ حوالي 4 ساعات

ليس أوناجم.. الزمالك يستقر على الأجنبي الراحل

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع نجم ميلان وليفربول السابق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة مفاوضات الزمالك مع بالوتيلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:58 م

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

09:31 م

بعد رفض الأهلي ضم فاروق.. بيراميدز يغري الأحمر بصفقة تبادلية جديدة

10:00 م

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

04:36 م

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

05:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»