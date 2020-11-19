أسعار الذهب اليوم الخميس 19-11-2020.. تراجع جديد بالمعدن الأصفر

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 12:00 ص
بوابة الفجر
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تراجعت أسعار الذهب في مصر فى بداية التعاملات اليوم الخميس، ليفقد المعدن الأصفر 3 جنيهات للجرام مع تزايد الأخبار الإيجابية حول عن إكتشاف لقاح لفيروس كورونا، ما دفع عدد كبير من المستثمرون لبيعه وتحقيق المكاسب.

ودائما تحرص جريدة " الفجر " علي عرض أخر سعر للذهب في الأسواق ومحلات الصاغة كالاتي :






أسعار الذهب اليوم الخميس 19-11-2020:

سعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلى مستويات 818 جنيه
وبلغ سعر الجرام  الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 701.25 جنيهات
وسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 934.75 جنيهًا
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6544 جنيهًا

أسعار الذهب العالمي:

شهدت أسعار الذهب تراجع جديد بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، وتأرجحت أسعار المعدن الأصفر بين الصعود والهبوط خلال التعاملات، مع مراقبة ارتفاع إصابات كورونا من جهة، والتطورات الإيجابية بشأن اللقاح من ناحية أخرى.

لكن تراجع المعدن النفيس عند تسوية الجلسة مع تركيز المستثمرين على إعلان شركة "فايزر" أن التجارب النهائية أظهرت فاعلية بنحو 95 بالمائة للقاحها المحتمل لفيروس كورونا.


وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.6 بالمائة، ليصل مستوى 1873.90 دولار للأوقية، خاسراً 11.20 دولار.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.4 بالمائة عند مستوى 1873.46 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة عند 92.29.

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