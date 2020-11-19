طبيب: سجلنا أعراض ما بعد كورونا تصيب المتعافين

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 02:02 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة بجامعة عين شمس، إن فيروس كورونا لا ينحصر فقط على الجهاز التنفسي، بل يؤثر على أجهزة أخرى.

وأضاف "عقبة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، المذاع على فضائية "المحور"، أن بعض المتعافين من فيروس كورونا يعانون من أعراض أخرى بعد التعافي، ولذلك يجب علينا الوقاية منذ البداية.

وأكد أن الالتزام بالوقاية والإجراءات الاحترازية هي الوسيلة الوحيدة لمواجهة فيروس كورونا حاليًا، لافتًا إلى أنهم بدأوا في تسجيل أعراض ما بعد فيروس كورونا مثل؛ تجلطات في الأوعية الدموية، والتهاب في عضلة القلب، والتهاب في الكلى.

وأشار إلى أن بعض المتعافين من كورونا سجلوا إصابتهم بمرض السكر للمرة الأولى بعد التعافي منها، بالإضافة إلى متلازمة الوهن المزمن.

توجيهات من الحكومة
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن التوجيه الذي أصدره رئيس الوزراء لا يختلف كثيرا عن قرارات آخر اجتماع، لافتًا إلى أن القرار ينص على تخفيف التزاحم في أماكن العمل وفقا لحاجته بالنسبة للحضور في المؤسسات والوزارات وتطبيق التباعد الاجتماعي وتقليل التزاحم.

وأضاف المستشار نادر سعد، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أنه لا بد أن يكون هناك عدد محدد داخل أي مكتب حكومي لتفادي التكدس سواء من الموظفين أو المواطنين، وربما يقرر البعض.

وأشار إلى أنه رغم أن الإصابات ترتفع إلا أن الأمور تسير بشكل جيد، ونحن في معدل لا نحتاج الاغلاق فيه، منوها بأن وعي المواطن في تطبيق الإجراءات الاحترازية هو الأمر الرئيسي الذي يحتم علينا اتخاذ القرارات.

وأكد أن الوضع في المدارس حتى الآن مطمئن، لافتًا إلى أن هناك إجراءات تتخذ في المدارس التي يظهر فيها فيروس كورونا، خاصة أن دول أوروبا معظمها قرر حظر جزئي إلا أنه تم استثناء المدارس من هذا الحظر.

وتابع: "نحن مررنا بهذه بتجربة فيروس كورونا من قبل، وربما لم يمر شهر على الموجة الأولى حتى بدأت الأعداد تتزايد وتصل للألف، وشهدت أوروبا إصابات قياسية لم تشهدها في الموجة الأولى، ونحن الحمد لله بعيدين عن ذلك في الموجة الثانية، ولكن إذا لم نهتم بتطبيق الإجراءات الاحترازية سوف ننزلق إلى موجة ثانية أشد صعوبة، ولا أحد يلوم وزارة الأوقاف اذا اتخذت قرار بإغلاق أي مسجد إذا لم يتم الالتزام بالاجراءات الاحترازية.

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