أسعار النفط يتسجل أعلى مستوى منذ سبتمبر

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:37 م
بوابة الفجر
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سجلت أسعار النفط أعلى مستوى منذ سبتمبر بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات المخزونات الأمريكية.

وكشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي لكن بأقل من توقعات المحللين.

في حين ارتفع إنتاج النفط الأمريكي بنحو 400 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع المنصرم.

وتلقى الذهب الأسود الدعم أيضاً من آمال تمديد اتفاقية خفض الإنتاج النفطي من قبل "أوبك+"، بالإضافة إلى التطورات الإيجابية الجديدة بشأن لقاح كورونا.

عند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم ديسمبر بنحو 0.9 بالمائة إلى 41.82 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ جلسة 2 سبتمبر الماضي.

وبحلول الساعة 7:55 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير بنسبة 1.7 بالمائة إلى 44.15 دولار للبرميل.

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