لجنة "محافظ بني سويف" تراجع الإلتزام بإجراءات كورونا بمجلس قروي بهبشين

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واصلت لجنة متابعة شؤون القرى، التي شكلًها الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، برئاسة محمد جبر معاون المحافظ، جولاتها الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات والمرافق بالقرى، والاستماع لمشكلات المواطنين بالقطاعات الخدمية وإعداد تقرير بها للعمل على توفير الحلول والبدائل المناسبة لها.



حيث قامت اللجنة "اليوم" بزيارة متابعة وتفتيش لسير العمل بمجلس قروي بهبشين مركز ناصر، والتي زارت خلالها عددًا من المواقع والمصالح الحكومية الخدمية منها: مقر الوحدة المحلية والجمعية الزراعية ووحدة الغسيل الكلوي، فضلًا عن متابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات بالشوارع والأماكن الحيوية بهما ومتابعة الالتزام بقرارات الحكومة الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار العدوي بفيروس كورونا.



ورصدت اللجنة عددًا من الملاحظات والسلبيات ببعض القطاعات الخدمية والمرافق خلال الزيارة، حيث كلفت اللجنة مسؤولي الوحدات المحلية بالتحقيق في ذلك،مع المرور اليومي على تلك المواقع الخدمية التي تتعلق بمصالح واحتياجات المواطنين، مع إعداد تقارير مصورة عن موقف الخدمات بها ومتطلبات تحسينها.

