حركة تنقلات محدودة بمديرية أمن البحيرة (أسماء)

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:05 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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أجرى اللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة، اليوم الأربعاء، حركة تنقلات محدودة لضباط الشرطة ورؤساء البحث الجنائى ببعض المراكز بنطاق المحافظة.

وشملت الحركة تولي العقيد حازم خيرى عبادة، مفتشًا للمباحث بمركزي شرطة إيتاى البارود وشبراخيت، والمقدم محمد حنفى خالد، رئيسًا لمباحث قوات الأمن، والرائد محمد عوض زايد وكيلا لمباحث المخدرات بالمديرية.

كما ضمت الحركة تولى المقدم اسلام السعدنى، رئيسًا لمباحث مركز شرطة إيتاي البارود، والمقدم محمد المشاق رئيسًا للمباحث بمركز شرطة مركز دمنهور، الرائد حامد الأشلم رئيسًا للمباحث بمركز شبراخيث، والرائد عمر عرفات رئيسا لمباحث مركز شرطة أبو حمص، والرائد محمود مكين سرور رئيسًا لمباحث مركز شرطة كوم حمادة.

آخر مستجدات فيروس كورونا بمصر
الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 101288 وخروجهم من المستشفيات

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101288 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 275 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 111284 حالة من ضمنهم 101288 حالة تم شفاؤها، و6481 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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