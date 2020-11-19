مصمم أزياء: الوافدون أثروا سلبًا على الصناعة (فيديو)

قال بهيج حسين، مصمم الأزياء، إنه سيتجه إلى بيع الجملة خلال الفترة المقبلة، معقبًا: "بدل ما الناس تشتري من بره، ممكن تشتري من هنا أرخص بجودة جيدة، وقطع غير مكررة بصورة كبيرة، مش هنعمل أكثر من 12 قطعة من الموديل".





ولفت مصمم الأزياء، خلال حواره مع الإعلامية ياسيمن فهمي وليلى عز العرب، ببرنامج "أحنا الستات"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، إلى أن طاقة الناس للنزول إلى المحلات والشراء قلت للغاية، معقبًا: "في ناس قلقانه وخايفة تنزل، خلاف أن الميزانيات أصبحت أقل من السابق".



