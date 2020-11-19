مصمم أزياء: الوافدون أثروا سلبًا على الصناعة (فيديو)

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 03:53 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال بهيج حسين، مصمم الأزياء، إنه سيتجه إلى بيع الجملة خلال الفترة المقبلة، معقبًا: "بدل ما الناس تشتري من بره، ممكن تشتري من هنا أرخص بجودة جيدة، وقطع غير مكررة بصورة كبيرة، مش هنعمل أكثر من 12 قطعة من الموديل".

ولفت مصمم الأزياء، خلال حواره مع الإعلامية ياسيمن فهمي وليلى عز العرب، ببرنامج "أحنا الستات"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، إلى أن طاقة الناس للنزول إلى المحلات والشراء قلت للغاية، معقبًا: "في ناس قلقانه وخايفة تنزل، خلاف أن الميزانيات أصبحت أقل من السابق".

وتابعت أن مصر استقبلت خلال الفترة الأخيرة الكثير من الوافدين، وهذا أدى للإضرار بصناعة الأزياء، معقبًا: "خدو شقق وبيشتغلوا، وما حدش حاسس بيهم، ولا يدفعون الضرائب، وهذا أدلى لتقليل التكلفة للغاية". 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصمم أزياء بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

ليس أوناجم.. الزمالك يستقر على الأجنبي الراحل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. انخفاض جديد لسعر الدولار بالبنوك المصرية

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يستقر على عودة نجم المنتخب الأولمبي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

بيان عاجل من الخارجية يدعو فرنسا لعدم التدخل بالشأن المصري

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

صفقة الـ40 مليون.. فشل مفاوضات سيراميكا كليوباترا مع نجم الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي ينافس الزمالك على ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

الوداد البيضاوي يكشف حقيقة اقتراب نجمه من الانتقال للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع نجم ميلان وليفربول السابق

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| قفزة في إصابات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

بعد رفض الأهلي ضم فاروق.. بيراميدز يغري الأحمر بصفقة تبادلية جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

طبيب يحسم الجدل حول احتمالية إصابة الشخص بكورونا مرتين

منذ 38 دقيقة

أمطار رعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس

منذ ساعتين و 38 دقيقة

موضوعات متعلقة

بهيج حسين يُطلق مجموعة أزياء جديدة ويكشف تفاصيل مشاركته في حمله "قادرون باختلاف" (صور)

عمرو أديب يحذر من "خطر داهم" يهدد مصر وعدة دول

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:58 م

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

04:36 م

عاجل| قفزة في إصابات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

12:01 ص

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

09:31 م

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

05:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»