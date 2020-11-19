الصحة العالمية: 10 ملايين وفاة سنويًا متوقعة بسبب المضادات الحيوية

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 05:49 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
Advertisements
حذر عمر أبوالعطا، مسؤول الترصد بمنظمة الصحة العالمية، من خطورة الإفراط من تناول المضادات الحيوية، متوقعًا أنه مع حلول عام 2050 سترفع أعداد الوفاة بسبب المضادات الحيوية وتصل إلى 10 ملايين حالة وفاة سنويًا. 

وقال "أبوالعطا" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء إنه بعد فترة تعتاد البكتيريا على المضادات الحيوية ويصبح غير ذو فعالية عليها.

وأضاف: "لابد من الالتزام بالمدة الزمنية التي يحددها الطبيب لتناول المضادات الحيوية دون زيادة أو نقصان لأن تقليل المدة قد يجعل البكتيريا يحدث لها خمول ولكن من الممكن أن تنشط مرة أخرى ويصبح لها مقاومة".

وتابع: "أما زيادتها عن المعدل المطلوب يتسبب في قتل البكتيريا المفيدة الموجودة في الجسم، ولذلك لا تؤخذ المضادات الحيوية إلا بإشراف الطبيب".

وأكد، أن هناك أدلة إرشادية للتوعية بخطورة المضادات الحيوية، لافتًا إلى أن الإفراط في استخدامها قد يؤدي إلى زيادة البكتيريا الضارة.

وأوضح مسؤول الترصد بمنظمة الصحة العالمية، أن هناك خطة لمواجهة الإفراط في استخدام هذه المضادات، مستطردًا: "نسعى لمشاركة القطاع الخاص في حملة التوعية بخطورة هذه المضادات".

وفي ذات السياق قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن هناك 700 ألف شخص يموتون سنويًا نتيجة الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية حتى قبل ظهور أزمة كورونا.

وأضاف "عنان"، خلال حواره مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن المضاد الحيوي يُأخذ فقط عند وجود عدوى بكتيرية، والطبيب وحده هو من يشخص ذلك ويكتب مضاد حيوي مع كورس كامل للعلاج، ولا يجوز صرفه من الصيدلية دون استشارة الطبيب.

وتابع أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن المضاد الحيوي واسع المدى مشكلة أنه يعطي الجسم مدى واسع من المضاد الحيوي، مما يتسبب في ضعف مناعة الجسم وتصبح البكتريا أقوى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منظمة الصحة العالمية بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

صفقة الـ40 مليون.. فشل مفاوضات سيراميكا كليوباترا مع نجم الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي ينافس الزمالك على ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

الوداد البيضاوي يكشف حقيقة اقتراب نجمه من الانتقال للزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع نجم ميلان وليفربول السابق

منذ حوالي 10 ساعة

"قطار المصري أفندي يغادر القاهرة والناس".. محمد علي خير يُعلن رحيله عن القناة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أستراليا تعترف بالتورط في قتل 39 أفغانيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. انخفاض جديد لسعر الدولار بالبنوك المصرية

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يستقر على عودة نجم المنتخب الأولمبي

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من الخارجية يدعو فرنسا لعدم التدخل بالشأن المصري

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| قفزة في إصابات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

بعد رفض الأهلي ضم فاروق.. بيراميدز يغري الأحمر بصفقة تبادلية جديدة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

ليس أوناجم.. الزمالك يستقر على الأجنبي الراحل

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

"راجع طبيبك أولا".. مخاطر المضادات الحيوية بدون وصفات طبية

مصري يقود فريق علماء لإنقاذ العالم من بكتيريا خطيرة (فيديو)

طبيب يكشف مفاجأة عن سوء استخدام المضادات الحيوية

أستاذ افتصاديات الصحة يُحذر من خطورة تناول المضادات الحيوية

بعد تحذير "الصحة" منها.. ما هي أضرار المضادات الحيوية؟

في اليوم العالمي للحد من استخدام المضادات الحيوية.. الصحة: إنارة ٤ مستشفيات بالتعاون مع الصحة العالمية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:58 م

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

04:36 م

عاجل| قفزة في إصابات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

12:01 ص

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

09:31 م

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

05:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»