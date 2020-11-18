السماح بإجراء 5 تغييرات في الدرجات الأدني بإنجلترا

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
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أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، السماح لأندية الدرجات الأدنى في كرة القدم الإنكليزية بإجراء خمسة تغييرات بدءا من 20 نوفمبر/تشرين الثاني لمساعدة الفرق على اجتياز جدول المباريات المضغوط بسبب جائحة كوفيد-19.

واستفادت الأندية من زيادة عدد التغييرات من ثلاثة إلى خمسة في مباراة الواحدة عند استئناف موسم 2019-2020 بعد توقف طويل بسبب فيروس كورونا.  

 ومنح المجلس الدولي لكرة القدم، المسؤول عن سن قوانين اللعبة، الحق لمسابقات الدوري لتحديد عدد التغييرات بحد أقصى خمسة خلال الموسم الجاري، لكنه ترك للاتحادات المحلية والروابط القرار الأخير في تنفيذ هذا الأمر.  

وقالت رابطة الدوري الإنكليزي التي تمثل الدرجات الثانية والثالثة والرابعة "بعد نقاش مع الأندية، قرر مجلس إدارة الرابطة
الموافقة على السماح بزيادة عدد التغييرات إلى خمسة في كل المباريات بدءا من 20 نوفمبر وحتى نهاية موسم 2020-2021".

ويبقى الدوري الإنكليزي الممتاز المسابقة الوحيدة الكبيرة في أوروبا الذي يقرر عدم إجراء خمسة تغييرات وهو ما تسبب في انتقادات  حادة من بعض المدربين أبرزهم يورغن كلوب من ليفربول وبيب غوارديولا من مانشستر سيتي.  

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